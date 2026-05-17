Происшествия 17 мая 2026 07:18

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

Вопиющий случай произошел в Нижнекамске, возле дома № 3 Б на улице Юности. Местный житель, записавший видео на месте происшествия, рассказал, что возле хоккейной коробки собака породы бультерьер напала на 12-летнюю девочку. Агрессивное животное разорвало школьнице лицо и откусило ухо.

«Вот здесь [напал на] ребенка бультерьер бойцовый… Вот телефон лежит, вещи, сумочка… Девочке 12 лет. Игрушка разорванная… Рвал лицо, вот здесь вот происходило. Свежая кровь, вот оторванная плоть», – делится жуткими подробностями мужчина.

Нижнекамца крайне возмутило равнодушие прохожих и бездействие хозяина.

«И ни один взрослый человек не подбежал и не помог! Ни один! Две девочки – 13 и 12 лет, – звали на помощь. Никто не среагировал! Хозяин собаки стоял и наблюдал. В итоге забрал собачку свою и убежал», – негодует он .

Мужчина добавил, что ребенка госпитализировали.

«Ребенка отвезли в больницу, оторвано ухо. Все лицо девочки в шрамах будет, дорогие мои нижнекамцы, любители собак, особенно бойцовых», – резюмировал нижнекамец.

Напомним, схожим образом пострадал и 4-летний ребенок из Казани, гостивший с семьей в деревне. Другой случай произошел на улице Фучика, жертвой пса стал школьник. «Татар-информ» также рассказывал о нападении на 11-летнюю челнинку пса породы американская акита.

