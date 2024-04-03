WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по военным на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил союзников, что при гипотетическом ударе России по французским военным, которые могут быть отправлены на Украину, Париж не будет обращаться за помощью к НАТО или Соединенным Штатам. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американский чиновник рассказал изданию, что администрация Президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что Россия может атаковать французские войска, если они будут отправлены на Украину. Но в Париже заявили, что не будут обращаться к Североатлантическому альянсу при реализации такого сценария, приведя в пример реакцию Франции на потери, понесенные во время кампаний в Африке.

WSJ утверждает, что Макрон перед февральским саммитом европейских лидеров в Париже провел конфиденциальные телефонные переговоры с Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы подготовить изменение стратегии стран Запада в противостоянии на Украине. По данным источников, Макрон рассказал собеседникам, что союзники должны занять стратегически двусмысленную позицию по отношению к России, допускающую все военные варианты.

Впрочем, Байден усомнился в необходимости изменения стратегии из-за опасений, что это может привести к эскалации. Шольц также возразил Макрону: по его мнению, такое развитие событий может привести к расколу среди союзников и превращению стран НАТО в сторону конфликта.

Ранее стало известно, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза в Париже 26 февраля, причем Макрон не исключил такой вероятности в будущем. Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину.

Газета Politico написала, что Франция пытается собрать в альянс страны, готовые отправить военных на Украину, а ее армия готовится к конфликту высокой интенсивности. Президент РФ Владимир Путин связал острую реакцию Эмманюэля Макрона на действия России с событиями в Африке.

Позднее Макрон не стал исключать проведение наземной операции против российских войск и повторил высказанную прежде мысль об отсутствии у Парижа ограничений по поддержке Киева. Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что заявления Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США.