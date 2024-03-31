МИД Финляндии не исключил отправку западных войск на Украину

Страны Запада в будущем могут отправить войска на Украину, но пока в этом нет необходимости. Об этом заявила

министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью британской газете Financial Times.

«Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — подчеркнула финский дипломат (цитата по ТАСС).

Вместе с там Валтонен обратила внимание на то, что слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск не были ошибкой, так как они заставили власти России «гадать о том, на что готовы пойти союзники» Украины.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также положительно отреагировала на стремление Макрона создать «стратегическую двусмысленность», отмечает РБК.

Главе литовского Правительства «понравилось», что французский лидер выступил против навязывания странами Запада красных линий самим себе.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заметил, что слова Президента Франции об отправке войск «немного разбудили лидеров Европы». Впрочем, он назвал более безопасным сценарием оказания помощи передачу Украине оружия и денег, а не посылку войск.

Ранее спикер французского Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве заявила, соглашаясь с Президентом своей страны, что в вопросе оказания помощи Киеву ничего не исключено.