Le Monde: Во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину

Во Франции обсуждают возможность отправки небольших групп военных на Украину, чтобы создать «стратегическую дилемму» для России. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Издание констатирует, что власти Франции и прежде «молчаливо признавали» присутствие на территории Украины сотрудников французской разведки — Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE). Украинский дипломат в связи с этим пояснил, что в его стране действуют сотрудники спецслужб всех государств, поддерживающих Украину.

Газета обращает внимание на визиты разведчиков под дипломатическим прикрытием и работу «советников» в штабах и спецподразделениях ВСУ. Но такого рода моменты не означают открытого появления иностранных военных на территории Украины. «Действие этих служб по своей природе тайно и, следовательно, выходит за рамки права войны», — цитирует Le Monde экс-сотрудника DGSE Винсента Крузе.

Вместе с тем, по информации источников газеты, отряды специального назначения, бойцы которых являются не сотрудниками спецслужб, а военнослужащими, границу Украины никогда не пересекали. Они занимаются обучением украинских военных рядом с границей (например, в Польше).

Upd. (23.13): Теперь же руководство Франции изучает возможность разрешить малым группам подобным инструкторов пересекать границу с Украиной, в частности, для обучения украинских расчетов противовоздушной обороны.

«Присутствие французских солдат или солдат других стран потенциально сделало бы некоторые районы украинской территории безопасными и серьезно ограничило бы беспрепятственное нацеливание Москвы. Этот потенциал также должен оказаться важным для объявленного прибытия американских самолетов F-16 на Украину в 2024 году», — комментирует эти планы Le Monde (цитата по ТАСС).

Разговаривавший с изданием украинский дипломат в этом контексте выразил удовлетворение тем, что усиление присутствия союзников на территории его страны «витает в воздухе» с декабря. «Если есть поставки оружия, должны быть люди, которые предоставят информацию для использования техники на месте. Украина <...> служит полигоном для испытаний новой техники», — пояснил он.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что отправка войск обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он.

Позднее французские министры уточнили это заявление, а глава МИД Франции Стефан Сежурне позднее и вовсе заявил, что «французы не будут умирать за Украину».