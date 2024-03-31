Спикер Нацсобрания Франции: В вопросе помощи Украине ничего не исключено

В вопросе оказания помощи Киеву ничего не исключено. Об этом заявила спикер французского Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве во время визита в Одессу, комментируя слова Президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

«В своем заявлении Президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, всё остается возможным», — сказала Брон-Пиве, выступая на брифинге вместе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком (его транслировал телеканал «Мы Украина»).

При этом политик отказалась «дополнительно интерпретировать» заявления лидера своей страны, потому что, по ее мнению, его позиция «достаточно понятна».

Upd. (10.08): Отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, причем Макрон не исключил такой вероятности в будущем. Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину.

Газета Politico написала, что Франция пытается собрать в альянс страны, готовые отправить военных на Украину, а ее армия готовится к конфликту высокой интенсивности. Президент РФ Владимир Путин связал острую реакцию Эмманюэля Макрона на действия России с событиями в Африке.

Позднее Макрон не стал исключать проведение наземной операции против российских войск и повторил высказанную прежде мысль об отсутствии у Парижа ограничений по поддержке Киева. «Россия не может и не должна выиграть <…> мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он.

Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что заявления Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников США. В Кремле высказывания Президента Франции сочли достаточно последовательными.