Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить своих военных на Украину — и в процессе углубляет свое столкновение с более осторожным Берлином. Об этом пишет Politico.

Глава МИД Стефан Сежурне побывал в Литве, где встретился со своими прибалтийскими и украинским коллегами, чтобы найти поддержку идеи о том, что западные войска могут помочь Украине в таких областях, как разминирование.

«Россия не должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы», — утверждал на встрече Сежурне.

«Министры стран Балтии похвалили Францию за „нестандартное мышление“», — пишет газета.

26 февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал его заявление, предупредив, что если западный контингент будут отправлять на Украину, то это приведет к прямому военному столкновению РФ с НАТО. Подробнее о том, будут ли страны Североатлантического альянса отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия, и причем здесь село Работино, читайте в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».