Макрон не стал исключать проведение наземной операции против российских войск

Танк Leclerc французской армии

Фото: Wikipedia.org

Франции может однажды потребоваться провести военную операцию против российских войск на Украине, и такой вариант является осуществимым. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью газете La Parisien.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — поделился своим пониманием перспектив Макрон.

Политик также подтвердил, что французский Генеральный штаб разрабатывает сценарии на разные случаи. «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — подчеркнул он, упомянув, что хотя Россия обладает ядерным арсеналом, но ВВП у нее меньше, чем у Франции или Германии (речь идет не о ВВП по ППС — прим. Т-и).

Ранее в интервью украинским СМИ Макрон повторил высказанную ранее мысль об отсутствии у Парижа ограничений по поддержке Киева.

«Россия не может и не должна выиграть <…>. Плюс наша цель — вернуть устойчивый мир в Европу... Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации <…>, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он (цитата по изданию «Украинская правда»).

Upd. (1.52): До этого Президент Франции рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину.

Вместе с тем глава МИД страны Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев. Затем Макрон уточнил, что Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем. Впоследствии он дополнил свои слова фразой: «Не исключать что-то — не означает делать это».

Газета Politico написала, что Франция пытается собрать в альянс страны, готовые отправить военных на Украину, а ее армия готовится к конфликту высокой интенсивности. При этом Президент РФ Владимир Путин связал острую реакцию Эмманюэля Макрона на действия России с событиями в Африке.