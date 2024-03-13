Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

Острая реакция французского Президента Эммануэля Макрона в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Об этом Президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Журналист во время беседы уточнил у главы государства, могут ли антироссийские заявления Парижа быть местью за то, что РФ «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть, – допустил Путин. – Но когда мы с ним [Макроном] поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему».

26 февраля Эммануэль Макрон заявил, что по инициативе Парижа прошла встреча, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ и где поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Макрон утверждал, что участники не пришли к консенсусу, но такого сценария в будущем исключать нельзя.

Уже на утро следующего дня власти многих европейских стран заявили, что речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму. При этом сам Макрон заверил, что взвесил и продумал слова об отправке западных войск на Украину.