Politico: Военные Франции готовятся к конфликту высокой интенсивности

Танк Leclerc французской армии

Фото: Wikipedia.org

Французская армия проводит на востоке страны учения в условиях, приближенных к боевым, готовясь к конфликту высокой интенсивности с противником, не уступающим ей по огневой мощи. Об этом рассказали офицеры Вооруженных сил Франции из Центра боевой подготовки (CENTAC), пишет европейское издание Politico.

Площадь полигона составляет 120 кв. километров, что больше площади Парижа. Это единственное место во Франции, где пехота, бронетехника, артиллерия и саперы, которые обычно тренируются по отдельности, могут отрабатывать маневры вместе, замечает издание.

«Офицеры [французской армии] не называют потенциальных врагов, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия», — констатирует Politico.

Подполковник Винсент, чью фамилию журналисты издания не раскрывают по соображениям безопасности, заметил, что вооруженное противостояние на Украине подтвердило важность общевойскового боя. «Что драматично [в конфликте] на Украине, так это то, что танки действуют в одиночку — и, следовательно, больше не способны действовать вообще», — подчеркнул в свою очередь полковник Аксель Денис.

Финальное испытание длятся 96 часов. В ходе него солдаты спят в среднем по четыре часа в сутки, причем обычно прямо в машинах. Кроме того, они учатся работать с картами вместо компьютеров и телефонов, чтобы быть готовыми к ситуациям, когда связь блокируется противником, уточняет издание.

Upd. (10.05): Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он тогда.

Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину. Вместе с тем глава МИД страны Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев. При этом Макрон уточнил, что Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем.

Затем французский лидер на встрече с лидерами парламентских партий проинформировал, что у Парижа не осталось ограничений в вопросе поддержки Украины. Он пояснил, что продвижение российских войск «в сторону Одессы или в сторону Киева» могло бы инициировать интервенцию. Впоследствии политик дополнил свое раннее заявление об отправке войск следующей фразой: «Не исключать что-то — не означает делать это».