Макрон заявил об отсутствии у Франции ограничений по поддержке Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Для Франции больше нет никаких ограничений в вопросе поддержки Украины. О своей позиции французский лидер Эмманюэль Макрон рассказал сегодня утром на встрече с лидерами парламентских партий, пишет газета Le Monde, ссылаясь на участвовавших в беседе политиков.

Глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что обеспокоен позицией Президента страны. «С того момента, как мы рассматриваем возможность отправки французских военных или, по крайней мере, когда мы делаем эту возможность известной для такого ядерной державы, как Россия, это безответственно и крайне опасно для мира во всем мире», — изложил он свое восприятие ситуации.

О разногласиях с Макроном по этому вопросу заявили и лидеры Коммунистической партии и партии «Республиканцы» Фабьен Руссель и Эрик Сьотти. «Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений», — констатировал в связи с этим Руссель.

Лидер партии экологов Марин Тонделье пересказала понимание Президентом Франции текущего состояния дел, которое его не устраивает: «<...> перед нами [Президент России] Владимир Путин, у которого явно нет ограничений, [а мы] <...> интернализуем ограничения, [которые] дают ему сравнительное преимущество».

Издание со ссылкой на еще одного участника встречи замечает, что Эмманюэль Макрон обрисовал с помощью карты сценарий продвижения российских войск «в сторону Одессы или в сторону Киева», реализация которого могла бы инициировать интервенцию.

Ранее Президент Франции рассказал, что отправка войск на Украину обсуждалась в ходе дискуссии лидеров стран Европейского Союза 26 февраля, и не исключил такой вероятности в будущем. «<…> всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — сказал он тогда.

Позднее газета Le Monde написала, что во Франции обсуждают отправку небольших групп военных на Украину. Вместе с тем глава МИД страны Стефан Сежурне заверил, что «французы не будут умирать» за Киев. Затем Эмманюэль Макрон уточнил, что Франция не намерена отправлять свои войска на Украину в ближайшем будущем.