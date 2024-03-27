Bloomberg: заявление Макрона об отправке войск на Украину разгневали чиновников в США

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке военных на Украину вызвали ненависть у чиновников из США, которые опасаются столкновения с Россией, пишет Bloomberg.

Так как Великобритания больше не является членом Евросоюза, а в Германии правительство расколото, Макрон практически оказался номинальным главой по внешней политике. Но не все союзники французского лидера убеждены, что он лучший защитник их интересов, говорится в материале.

В Штатах заявляют, что подобные действия Макрона провоцируют риск столкновения с РФ. По мнению ряда американских чиновников, слова французского лидера были не очень разумными в плане безопасности, поскольку у некоторых стран тайно уже есть свой персонал на Украине, пишет Bloomberg.

Ранее Макрон на конференции посвященной Украине не стал однозначно исключать возможность отправки туда сухопутных войск. Он также заявил, что западные страны «намерены сделать все необходимое», чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.