«Всем причастным к этому в аду гореть»: эксперты об атаке БПЛА на Татарстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Елабугу и встретился со студентами «Алабуга Политех»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Вы – молодцы, вас не напугать, но будьте бдительны»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Елабугу и встретился со студентами «Алабуга Политех», по общежитию которого утром был нанесен удар БПЛА. Он осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями и поручил восстановить жилые помещения в кратчайшие сроки.

Раис республики поблагодарил студентов за выдержку и патриотизм.

«Как я вижу, вы – большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», – обратился Рустам Минниханов к собравшимся студентам.

Раис республики поблагодарил студентов за выдержку и патриотизм Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов также посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.

Напомним, сегодня около шести утра по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар двумя беспилотными летательными аппаратами, примерно в этот же промежуток времени было атаковано предприятие «Танеко» в Нижнекамске. Ситуацию на контроль сразу же взял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Генеральный директор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев заявил, что БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

Тимур Шагивалеев: «Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО, на данный момент два человека ранено. Но кого они думали запугать?» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня утром был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5.45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО, на данный момент два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые брали Париж, а потом брали Берлин?» – сказал глава ОЭЗ в видео, записанном на месте после атаки.

Примерно в это же время беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, он был обезврежен системой РЭБ, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр города Рамиль Муллин. Пожар, вызванный беспилотником, экстренные службы потушили за 20 минут.

Рамиль Муллин сообщил об атаке беспилотником нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске. Он был обезврежен системой РЭБ, пострадавших и разрушений нет Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начиная с 9 утра начали поступать первые сообщения о пострадавших, в числе которых, как оказалось, были и иностранные студенты. По состоянию на час дня в ОЭЗ «Алабуга» пострадали 13 человек, сообщили «Татар-информу» в Минздраве РТ.

«Все пострадавшие – это студенты, среди них двое несовершеннолетних. Все они были доставлены в Елабужскую ЦРБ. После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых из них отпустили на амбулаторное лечение домой. Восемь человек госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, угрозы жизням нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в Минздраве Татарстана.

«Всем причастным к этому в аду гореть»

Герой России Расим Баксиков один из первых, кто высказался об атаке беспилотных летательных аппаратов в Елабуге и Нижнекамске. Он заявил в беседе с «Татар-информом», что такими действиям ВСУ только злят сообщество военнослужащих. Баксиков поделился, что, когда узнал о происшествии, в первую очередь поинтересовался, есть ли пострадавшие.

Расим Баксиков: «Они били не по инфраструктуре, не по заводу, а именно по общежитию. Это вызвало много тревоги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Раненым хотелось бы пожелать скорейшего выздоровления. Сегодня как раз на вокзале провожал наших ребят, которые едут в зону СВО. Поделился с ними этими новостями, услышал много негатива в сторону ВСУ и СБУ. Это подло, честно говоря, бить по общежитию. Когда я только узнал о том, что случилось, уточнил, по каким объектам они ударили. Они били не по инфраструктуре, не по заводу, а именно по общежитию. Это вызвало много тревоги», – поделился он.

Баксиков отметил, что его позиция относительно произошедшего полностью солидарна с мнением его боевых товарищей.

«Мы – сообщество военнослужащих, которое ведет боевые действия, хотим сказать, что ВСУ нас только злят. Это подлый удар в спину. Мы бьем по инфраструктуре, а они – по общежитию: скоты, в общем-то. Я не могу сказать, знали они, куда бить, или нет, но видно же было, что это жилое здание, зачем туда бить? Вы думаете, у дронов нет камер, которые способны передавать картинку оператору? Судя по всему, они пытаются нас напугать, но, по моим ощущениям, они нас только злят», – поделился он.

По словам Героя России, нельзя ответной реакцией бить по гражданскому населению, это неправильно.

«Мы должны продолжать работать в направлении ведения боевых действий. У меня есть что сказать по этому поводу, но это не для обширной публики. Тех, кому за это платят, должна настигнуть кара, и со мной, в принципе, согласится все российское сообщество, не только Татарстан. Все им желают гореть в аду», – заявил он.

Шамиль Якупов: «Мы – молодежь – должны сплотиться. Не паниковать. Если есть вопросы, мы готовы помочь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно доверять только данным из официальных источников»

Глава Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов в разговоре с «Татар-информом» заявил, что в связи с атакой БПЛА на Татарстан сейчас перед студентами стоит только две задачи – проверять источники информации и не паниковать. А также он сказал, что все студенты могут обратиться по молодежному телефону доверия 8-800-555-22-20.

«Лига студентов Татарстана на связи с администрацией Елабуги и с учебными заведениями района. В СМИ очень много разной информации. Нужно доверять только данным из официальных источников. Мы – молодежь – должны сплотиться. Не паниковать. Если есть вопросы, мы готовы помочь», – отметил президент Лиги студентов РТ.

Олег Морозов: «Удар по татарстанскому Закамью имеет две цели – показать, что у них появились беспилотники большой дальности, и создать атмосферу страха в регионах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В свою очередь Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов высказал мысль о том, что украинская власть пытается запугать население России террористическими актами.

«Украинские нацисты в последнее время ощутимо проигрывают на поле боя. Отсюда желание наносить удары по гражданским объектам Белгорода и пытаться ударить и вглубь России. Удар по татарстанскому Закамью имеет две цели – показать, что у них появились беспилотники большой дальности, и создать атмосферу страха в регионах, удаленных от линии боевого соприкосновения. Как я уже не раз говорил, самое эффективное средство от этих ударов – это наше продвижение к Киеву. Чем ближе мы к Крещатику, тем меньше беспилотников прилетит к нам», – подытожил Морозов.

Тимур Камалетдинов: «В очередной раз атака беспилотников по гражданской инфраструктуре – это показатель их террористического нутра, террористического режима» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Атака беспилотников по гражданской инфраструктуре – это показатель террористического нутра. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ, руководитель Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Произошедшее сегодня – это большая трагедия, пострадали мирные граждане. В очередной раз атака беспилотников по гражданской инфраструктуре – это показатель их террористического нутра, террористического режима. Но я вижу и знаю, что подобные вещи не только не напугают наших граждан, наоборот, чем больше опасность, тем сильнее наши люди. Они становятся более едиными, сплоченными, нас не запугать, нас не победить, мы будем идти вперед, победа будет за нами», – сказал Камалетдинов.