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Депутат Госдумы от РТ Олег Морозов: «Нацисты проигрывают и хотят нас напугать»
Украинские нацисты несут серьезные потери и проигрывают сражение, поэтому хотят напугать народ РФ. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.
«Украинские нацисты в последнее время ощутимо проигрывают на поле боя. Отсюда желание наносить удары по гражданским объектам Белгорода и пытаться ударить и вглубь России. Удар по татарстанскому Закамью имеет две цели: показать, что у них появились беспилотники большой дальности, и создать атмосферу страха в регионах, удаленных от линии боевого соприкосновения», – рассказал Морозов.
Он подчеркнул, что уже неоднократно говорил, что лучшим средством от подобных атак станет продвижение ВС РФ к Киеву.
«Чем ближе мы к Крещатику, тем меньше беспилотников прилетит к нам», – подытожил Морозов.
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