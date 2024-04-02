В Нижнекамске беспилотники атаковали завод «Танеко»

Сегодня утром беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

«Атака пришлась по заводу "Танеко", возник пожар, его удалось ликвидировать через 20 минут», – передает агентство.

Ранее генеральный директор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев заявлял, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие общежитие в ОЭЗ «Алабуга», были оснащены оборудованием стран НАТО.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.