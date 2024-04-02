«Сплотиться и не паниковать»: Глава Лиги студентов Татарстана об атаке БПЛА

Глава Лиги студентов Татарстана Шамиль Якупов рассказал «Татар-информу», что в связи с атакой БПЛА на Татарстан, сейчас перед студентами стоит только две задачи: проверять источники информации и не паниковать.

«Лига студентов Татарстана на связи с администрацией Елабуги и с учебными заведениями района. В СМИ очень много разной информации. Нужно доверять только данным из официальных источников. Мы, молодежь, должны сплотиться. Не паниковать. Если есть вопросы, мы готовы помочь. Обращайтесь по молодежному телефону доверия 8-800-555-22-20», – отметил президент Лиги студентов РТ.