«Не знали, что ждет в этом бою»: герой-танкист из РТ рассказал, о разгроме техники ВСУ

Сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что житель Татарстана Расим Баксиков представлен к присвоению звания Героя России.

Старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит в составе экипажа танка уничтожил десять единиц техники ВСУ – два танка и восемь бронемашин. Видео, на котором отважный танк в одиночку бросается в бой, разлетелось по Сети. Подвиг героев-танкистов по-настоящему воодушевляет.

В Минобороны раскрыли детали боя. Выяснилось, что незадолго до сражения с колонной экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Баксикова оказался под массированным обстрелом артиллерии, из-за чего механик-водитель получил ранение.

Монолит эвакуировал раненого бойца из танка и оказал ему первую помощь, а затем передал механика-водителя передовой медицинской группе, а сам занял его место.

Экипажу дали команду зачистить населенный пункт. На подходе они и обнаружили противника и незамедлительно вступили в бой.

Видео сражения появилось в интернете. Многие, кто его видел, признавались: «Думали, такое бывает только в компьютерных играх». И действительно, то, как команда управляла своей боевой машиной, поражает воображение.

«Татар-информу» удалось поговорить с Расимом Баксиковым. По разговору создается впечатление, что он – обычный скромный парень. О своем героизме он рассказывает, как о чем-то обыденном.

«Нам дали задание зачистить поселок. Противника мы не видели, и не знали, что нас ждет. Командир танка “Ласка“ не видел всей колонны, он видел только первую машину и то размыто. Просто сказал: “Там что-то стоит, возвращаемся”. И мы вернулись. Ну а потом началась заварушка», – рассказывает Монолит.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев, который находился в составе экипажа, уничтожил оба танка Т-72Б противника. Еще через 30 минут были уничтожены один бронетранспортер «М113» и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом, сообщили в Минобороны РФ.

На видеозаписи танкового сражения видно, как наши бойцы несколько раз отступают назад, а затем снова бросаются в бой. В какой-то момент на помощь к ним пришла артиллерия.

«Это был маневр. Это классический прием, чтобы не попасть под обстрел артиллерии. Видели, как наша артиллерия по ним отработала? Вот чтобы по нам также не отработали, машина не должна стоять на месте. Мы отходили и возвращались», – поделился Монолит.

Как оказалось, даже разгромив врага они еще примерно 40 минут продолжали прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

Расим Баксиков признался, что после этого боя они лоб в лоб с техникой врага больше не сталкивались. Но серьезные сражения случались.

«Не так давно мы вышли на позиции, стали обстреливать близстоящие танки, огневые точки. Тогда, к сожалению, погиб командир одного из танков. Сейчас, в летнее время, из-за густой растительности, нет возможности оценить результаты своей работы. Командир мотострелкового батальона, отвечающий за участок местности, который мы обороняли, доложил, что, я отразил атаку превосходящих сил противника. Я не знаю, не буду вдаваться в подробности, потому что сам всей картины не видел», – рассказал он.

Интервью периодически прерывалось, связь плохая, боец находится в зоне СВО. Когда он поедет домой, и когда состоится его награждение, Монолит признался, что не знает. Во время беседы стало известно, что ранее Расима Баксикова уже представляли к награде – к Ордену Мужества.

«В тот раз мы решили наступать перед рассветом, приборов ночного видения у нас не было, поэтому шли практически вслепую. Прошли по минному полю и зачистили поле для артиллерии. Все так удачно сложилось, мы на танке удачно сработали, и пехота сработала отлично, а мы прикрыли. Обошлось без потерь, без заминок, и еще оказалось, что мы помогли мотострелкам взять шестерых пленных. Один из них был ранен. Его передали мне, и я его на танке довез до медиков», – вспоминает герой.

На вопрос, сколько за время службы в зоне СВО удалось ликвидировать техники противника и живой силы, Расим затруднился дать четкий ответ.

«Мы не всегда видим результаты работы», – ответил Монолит.

Мать Расима тоже оказалась очень скромной женщиной. Она не сразу согласилась на разговор. Объяснила, что сильно переживает за сына, и говорить о нем ей не просто.

«Сами понимаете, мне тяжело», – призналась женщина.

Она рассказала, что после окончания школы сын поступил в Казанское танковое училище, сначала его направили в Читу, потом в Хабаровск, а затем в сторону Владивостока. В ноябре прошлого года предложили поехать в зону СВО и Расим согласился.

«В школе он очень любил историю. Учился нормально, но отличником не был. В Танковое поступил, потому что всегда хотел быть военным, и я его в этом поддерживала», – рассказала женщина.

Военных в семье никогда не было, призналась мама танкиста. Любовь к военному делу у Расима появилась в школе, когда он стал участником поискового отряда.

«Пойти учиться в военное училище его сподвиг его старший товарищ, который всегда брал его с собой на раскопки. Они находили оружие, останки солдат», – рассказывает мать героя.

Он рос обычным ребенком в одном из сел района Татарстана, отличался самостоятельностью и храбростью, подчеркнула женщина.

«Он никогда не был трусом. Всегда защищал своих друзей. Ну и служба, конечно, помогла ему стать мужественнее и крепче», – поделилась она.

Во время «перестройки» женщина переехала в Татарстан из Казахстана, осталась одна с двумя детьми, помогала только мать.

«Я одна воспитала дочь и сына. Меня практически никогда не было дома, я много работала. Своих детей я почти не видела после того, как мы переехали в Татарстан и остались без мужа. Выжить помогала нам моя мама. Я особо ничего не вкладывала в сына, чтобы он стал героем. Обычный человек», – говорит женщина.

Мать скромничает. Во время беседы стало понятно – ответственности герой научился именно у нее.

«Его воспитывала в основном школа, я корректировала только. Сына приходилось с ранних лет учить быть ответственным за себя и за нас. Он сам себе готовил, сам убирался и сам за собой ухаживал», – говорит она.

О том, что сына представили к присвоению звания Героя России, мать Расима узнала только сегодня.

«Когда я увидела запись боя, я даже не подумала, что там мой сын. Потом только дочка узнала. Я увидела этот ролик в первый раз и мне было так страшно за наших ребят. А потом, когда мне сказали, что в танке, возможно, мой сын, я его спросила: “Это ты в танке был?”. И он признался. Всегда, как о нем услышу, я плачу, а тут еще такое. Конечно, я испугалась за него. Как говорится, у нас за общество болит сердце, и за свое болит», – рассказала она.

Мать Героя считает, что сын не должен рассказывать, что творится в зоне СВО.

«Не только потому, что я переживаю. Это лишняя информация для нас. Конечно, все мы ждем, когда все это закончится. Я хочу, чтобы сын вернулся домой. Вообще-то он дальше будет служить, я надеюсь, как надеюсь, что недолго продлится война. Мира хочется, мира», – поделилась она.