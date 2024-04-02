Герой России Расим Баксиков: «Нас пытаются напугать, но они нас только злят»

Герой России Расим Баксиков высказался об атаке беспилотных летательных аппаратов в Елабуге и Нижнекамске. Он заявил в беседе с «Татар-информом», что такими действиям ВСУ нас только злят.

Баксиков поделился, что, когда узнал о происшествии, в первую очередь поинтересовался, есть ли пострадавшие.

«Раненным хотелось бы пожелать скорейшего выздоровления. Сегодня как раз на вокзале провожал наших ребят, которые едут в зону СВО. Поделился с ними этими новостями, услышал много негатива в сторону ВСУ и СБУ. Это подло, честно говоря, бить по общежитию. Когда я только узнал о том, что случилось, уточнил, по каким объектам они ударили. Они били не по инфраструктуре, не по заводу, а именно по общежитию. Это вызвало много тревоги», – поделился он.

Баксиков отметил, что его позиция относительно произошедшего полностью солидарна с мнением его боевых товарищей.

«Мы, сообщество военнослужащих, которое ведет боевые действия, хотим сказать, что ВСУ нас только злят. Это подлый удар в спину. Мы бьем по инфраструктуре, а они по общежитию - скоты, в общем-то. Я не могу сказать, знали они куда бить или нет, но видно же было, что это жилое здание, зачем туда бить? Вы думаете, у дронов нет камер, которые способные передавать картину оператору? Судя по всему, они пытаются нас напугать, но, по моим ощущениям, они нас только злят», – поделился он.

Офицер считает, что в ответной реакции мы ни в кое случае не должны бить по гражданским людям.

«Мы должны продолжать работать в военном направлении, в направлении ведения боевых действий. У меня есть, что сказать по этому поводу, но это не для обширной публики. Тех, кому за это платят, должна настигнуть кара, и со мной, в принципе, согласится все российское сообщество, не только Татарстан. Все им желают только гореть в аду», – заявил он.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», – отметил Раис РТ.