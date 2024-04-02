Число пострадавших из-за атаки дронов в «Алабуге» увеличилось до 13 человек

По состоянию на 13.00 в результате прилета БПЛА в ОЭЗ «Алабуга» пострадало 13 человек, сообщили в Минздраве РТ.

Пострадали студенты, среди них двое несовершеннолетних. Все они были доставлены в Елабужскую ЦРБ. После проведения лечебно-диагностических мероприятия пятерых отпустили на амбулаторное лечение.

Восемь человек госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести, угрозы жизням нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана.