Рустам Минниханов оперативно получает информацию об атаке БПЛА в Закамье

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ .

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», – указано в сообщении.

В настоящее время все службы находятся в повышенной готовности.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», – отметил Раис РТ.