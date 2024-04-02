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Рустам Минниханов оперативно получает информацию об атаке БПЛА в Закамье
Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ .
«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», – указано в сообщении.
В настоящее время все службы находятся в повышенной готовности.
«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», – отметил Раис РТ.
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