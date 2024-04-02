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Происшествия 2 апреля 2024 08:11

Рустам Минниханов оперативно получает информацию об атаке БПЛА в Закамье

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Рустам Минниханов оперативно получает информацию об атаке БПЛА в Закамье
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ .

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», – указано в сообщении.

В настоящее время все службы находятся в повышенной готовности.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», – отметил Раис РТ.

#атака беспилотников
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