Руководитель «Форпоста» РТ об атаке БПЛА: «Это показатель их террористического нутра»

Атака беспилотников по гражданской инфраструктуре – это показатель террористического нутра. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» выразил директор Регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ, руководитель Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Произошедшее сегодня – это большая трагедия, пострадали мирные граждане. В очередной раз атака беспилотников по гражданской инфраструктуре – это показатель их террористического нутра, террористического режима. Но я вижу и знаю, что подобные вещи не только не напугают наших граждан, наоборот, чем больше опасность, тем сильнее наши люди. Они становятся более едиными, сплоченными, нас не запугать, нас не победить, мы будем идти вперед, победа будет за нами», – сказал Камалетдинов.

Он подчеркнул, что любые испытания даются нашей стране, чтобы она стала сильнее.

«Если оглядываться на историю нашей страны, то понятно, что мы всегда с честью выходили из любых ситуаций. Нужно помнить, что мы, потомки наших предков, которые смогли создать огромную страну, сумели победить фашизм в 45-ом году, смогли выбить французов, которые опять зачем-то пытаются лезть к нам, как в 1812 году. Мы должны быть достойными наших предков, должны только усиливать и приумножать, а ни в коем случае не опускать руки», – считает руководитель «Форпоста».

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», – отметил Раис РТ.