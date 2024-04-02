Тимур Шагивалеев: БПЛА, атаковавшие «Алабугу», были оснащены оборудованием стран НАТО

Тимур Шагивалеев

Стоп-кадр видео телеграм-канала ОЭЗ «Алабуга»

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие общежитие в ОЭЗ «Алабуга», были оснащены оборудованием стран НАТО. Об этом заявил генеральный директор Особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев.

«Сегодня в 5.45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками», – указано в сообщении.

В результате атаки беспилотников пострадали два человека. Как ранее указывал Раис РТ Рустам Минниханов, всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, отмечают власти.

В настоящее время все службы находятся в повышенной готовности.