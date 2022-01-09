Военно-транспортная авиация Минобороны вывезет россиян из Алма-Аты

Два самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ сегодня, 9 января, вывезут двумя рейсами из Алма-Аты находящихся там жителей России, которые желают покинуть Казахстан. Об этом сообщает ТАСС.

Один борт направится в Иваново, другой — в Оренбург. Самолеты вылетят из международного аэропорта Алма-Аты, который сейчас не принимает гражданские воздушные суда. Воздушная гавань закрыта для обычных рейсов на неопределенный срок.

Кризисный штаб при посольстве РФ в Казахстане обрабатывает обращения россиян, которые хотят вернуться на Родину, и уточняет их данные и местонахождение. По информации дипмиссии, рейсы состоятся с 17.00 до 18.00 по местному времени (с 14.00 до 15.00 по Москве). Сбор назначен в терминале аэропорта на 14.00 (11.00 по Москве).

В посольстве попросили собирающихся улететь добираться до аэропорта самостоятельно и не забывать документы. С собой можно брать только ручную кладь по принципу «один пассажир — одно место для клади». Погрузка багажа на борт не предусмотрена.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.