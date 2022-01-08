СМИ: Аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределенный срок

Аэропорт бывшей столицы Казахстана Алма-Аты закрыт на неопределенный срок. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Алматы закрыт на неопределенный срок», — отмечает издание. При этом какие-либо источники этой информации оно не приводит.

Изначально предполагалось, что воздушная гавань будет закрыта до 9 января. Позднее время ее открытия сдвинули на 10 января.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После этого Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России, Беларуси, Армении, Киргизии. На улицах Алма-Аты размещена военная техника и установлены блокпосты.