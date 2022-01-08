В Казахстане работает кризисный штаб для россиян, желающих вернуться на Родину

Кризисный штаб при посольстве России в Казахстане обрабатывает обращения россиян, которые хотят вернуться на Родину, и уточняет их данные и местонахождение. Об этом рассказали в МИД РФ, передает РИА Новости.

«Кризисный штаб российского посольства в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Республики Казахстан, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ также напомнил, что граждане России, которые находятся в Алматинской области, завтра, 9 января, с 17.00 до 18.00 по местному времени могут покинуть Казахстан специальными рейсами военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург. Сбор в терминале в 14.00 по местному времени.

Также посольство РФ в Нур-Султане обратилось к казахстанским властям с просьбой помочь россиянам решить вопрос с паспортным и таможенным контролем при вылете.

Ранее российский самолет военно-транспортной авиации доставил 25 россиян, находившихся в туристической поездке, из Алма-Аты в Москву. Они не могли улететь домой из-за прекращения работы аэропорта в связи с протестами и массовыми беспорядками в Казахстане.