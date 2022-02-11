Валиева вышла на тренировку в Пекине, несмотря на подтвержденный допинг

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева вышла на официальную тренировку на Олимпиаде в Пекине. На лед вышли и ее партнеры по национальной команде - Анна Щербакова и Александра Трусова.

Пресс-служба Международного агентства тестирования официально объявила о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Сборную России по фигурному катанию могут лишить золотых медалей командного турнира

Тутберидзе, федерация или ОКР? Кто пичкал допингом «Татарскую принцессу» и какая должна последовать реакция правоохранительных органов? Спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала оперативный материал о ситуации с допингом Валиевой.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин призвал проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации по скандальной ситуации.

До этого Международный союз конькобежцев (ИСУ) выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации вокруг допинг-теста Камилы Валиевой.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. А глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал слухами информацию о якобы положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.