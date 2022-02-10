Олимпийский чемпион призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой

Посадить в тюрьму ответственных за предположительный прием запрещенных веществ Камилой Валиевой призвал бывший олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Также он раскритиковал слова ряда депутатов и экспертов о политическом заказе.

«Светлана Журова в очередной раз допускает неграмотные заявления о том, что допинг в пробе фигуристки Камилы Валиевой – это политический заказ. Я помню, как вы на пару с Кареном Шахназаровым говорили и о допинговом скандале после Сочи, что это политический заказ. В итоге вина России была доказана в суде, и мы сейчас выступаем без флага и гимна. Ты бы лучше подумала, сидя в Думе столько лет, как сделать закон о допинге рабочим, чтобы он заставил задуматься и спортсменов, и тренеров, и РУСАДА», - цитирует Тихонова Metaratings.

По словам эксперта, тех, кто дал Валиевой запрещенный препарат надо посадить в тюрьму.

«На протяжении стольких лет вы позорите страну, не принимая закон, который бы работал. Сколько у нас было уголовных дел за распространение допинга? Ни одного. Вот это чей заказ, Светлана? Мне звонят столько людей, которые смеются над такими словами наших депутатов-олимпийцев. Какой политический заказ, если эта наша собственная безграмотность и безответственность? Вы травмируете и ломаете карьеру такой талантливой спортсменке. Того, кто дал ей запрещённый препарат, надо посадить в тюрьму», - заявил Тихонов.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. А Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин-одиночниц.