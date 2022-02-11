Тутберидзе, федерация, ОКР: кто ответит за «травлю» Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине

В крови 15-летней фигуристки Камилы Валиевой официально найдены запрещенные препараты. Кто пичкал допингом «Татарскую принцессу» и какая должна последовать реакция правоохранительных органов – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Решение о приеме запрещенного препарата могли принять члены Федерации фигурного катания, ОКР или тренерской группы Этери Тутберидзе

Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Камилу Валиеву в Пекине отстояли? Хеппи-энд? Нет…

Утром 7 февраля вся Россия радовалась золоту Олимпийских игр в командном турнире по фигурному катанию. Вся страна, да чего там – вся планета рукоплескала выступлению 15-летней Камилы Валиевой в Пекине. И абсолютно заслуженно. Скажем прямо, «Татарская принцесса» без преувеличений – гордость спортивной России и таковой останется вне зависимости от развития событий вокруг скандала с «допингом».

Все замерли в предвкушении личного первенства в женском одиночном катании. А потом грянуло.Сегодня рано утром Международное агентство тестирования (ITA) официально заявило о положительном допинговом тесте у Камилы Валиевой. Проба фигуристки была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге. Ранее зарубежное издание Insidethegames первым опубликовало информацию о допинге у Валиевой. Многие ждали опровержения, которого так и не последовало.

К обсуждениям новостного повода подключились и российские СМИ. Некоторые даже умудрились заочно дисквалифицировать Валиеву на два года, а всю сборную России по фигурному катанию лишить золота в командном турнире. Впрочем, вскоре авторам публикаций пришлось опровергать эти фантазии.

На данный момент официальная информация гласит, что Камила Валиева продолжит подготовку к личным соревнованиям на Олимпийских играх, с нее снято временное отстранение. А вот по золотым медалям командного турнира по фигурному катанию вопрос открыт. Все решит заседание Международного спортивного суда (CAS) 15 февраля. На нем же могут и пересмотреть допуск Валиевой к личным соревнованиям.

Сильнейший психологический удар по 15-летней спортсменке нанесен, а главное – сам факт обнаружения запрещенных веществ в крови несовершеннолетней Камилы Валиевой никто не опровергает Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

«Преступление и наказание»: кто пичкал Камилу Валиеву запрещенными препаратами?

Это шокирующее развитие событий, ведь в допинг у 15-летней спортсменки до последнего не хотелось верить. Сильнейший психологический удар по 15-летней спортсменке нанесен, а главное, сам факт обнаружения запрещенных веществ в крови несовершеннолетней Камилы Валиевой никто не опровергает. Можно сколько угодно говорить о кознях коллективного Запада против российского спорта, но кто понесет наказание за страдания блестящей российской фигуристки Камилы Валиевой? Кто-то, умышленно или нет, но пичкал юную спортсменку запрещенными, со спортивной точки зрения, препаратами.

В крови Валиевой нашли триметазидин. Этот препарат используется для лечения ангины, нормализует метаболизм клеток после гипоксии или ишемии. Его применяют для укрепления сердца и профилактики приступов стенокардии. Очевидно, что 15-летняя спортсменка не могла принимать столь специфический препарат по собственной воле. Тем более, триметазидин не улучает спортивных показателей, хотя и входит в перечень запрещенных препаратов WADA.

В крови Валиевой нашли триметазидин, который входит в перечень запрещенных препаратов WADA Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В «случайную врачебную ошибку» никто не должен верить

Триметазидин Валиева принимала во внесоревновательный период, в декабре. На самом деле, существует не так много вариантов, кто мог являться инициатором использования Валиевой этого препарата. В маловероятную версию о «несчастливой случайности», или непреднамеренной врачебной ошибки здравомыслящие люди верить не должны.

Итак, решение о приеме препарата могли члены Федерации фигурного катания страны, Олимпийского комитета России, тренерской группы Этери Тутберидзе или родители. В этом список можно было бы добавить и медицинскую службу школы «Самбо-70», однако известно, что группа Этери Тутберидзе функционирует при «Самбо-70» на условиях абсолютной автономии. А другие варианты и вовсе маловероятны. Необходимость выявления и наказания виновных видится безусловной. Ведь речь идет о 15-летнем подростке, и действиям врачей должна быть дана правовая оценка, вплоть до возбуждения уголовного дела. Об этом, кстати, уже высказались отдельные эксперты.

«Того, кто дал ей запрещённый препарат, надо посадить в тюрьму»

Историю с допингом «Татарской принцессы» в частности прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Светлана Журова в очередной раз допускает неграмотные заявления о том, что допинг в пробе фигуристки Камилы Валиевой – это политический заказ» Фото: duma.gov.ru

«Светлана Журова в очередной раз допускает неграмотные заявления о том, что допинг в пробе фигуристки Камилы Валиевой – это политический заказ. Я помню, как вы на пару с Кареном Шахназаровым говорили и о допинговом скандале после Сочи, что это политический заказ. В итоге вина России была доказана в суде, и мы сейчас выступаем без флага и гимна. Ты бы лучше подумала, сидя в Госдуме столько лет, как сделать закон о допинге рабочим, чтобы он заставил задуматься и спортсменов, и тренеров, и РУСАДА», – заявил Александр Тихонов.

«Мне звонят столько людей, которые смеются над такими словами наших депутатов-олимпийцев. Какой политический заказ, если эта наша собственная безграмотность и безответственность? Вы травмируете и ломаете карьеру такой талантливой спортсменке. Того, кто дал ей запрещённый препарат, надо посадить в тюрьму», - отметил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

На самом деле далеко не одна Светлана Журова оправдывает скандальную ситуацию политикой и преследованием российского спорта коварством стран Запада. Спору нет, WADA, CAS и остальные постараются использовать эту ситуацию в своих целях, но это не опровергает сам факт назначения 15-летней спортсменке запрещенных в спорте препаратов.

В этой ситуации поиск и наказание виновных даже важнее медали и судьбы России на отдельно взятой Олимпиаде в Пекине. Инцидент вопиющий, как на него не посмотри. За откровенную «подставу» спортивной гордости России Камилы Валиевой должны полететь головы, тех, кто допустил «травлю» 15-летней «Татарской принцессы» в Пекине.