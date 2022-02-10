Матыцин о скандале вокруг Валиевой: «Минспорт РФ держит ситуацию на контроле»

Проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации по скандальной ситуации вокруг олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой призвал глава Минспорта России Олег Матыцин. Напомним, 15-летняя фигуристка, по сообщению зарубежных и российских СМИ, якобы сдала положительный тест на допинг.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию.

Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в Олимпийских зимних играх. Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениям спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

До этого Международный союз конькобежцев (ИСУ) выступил с заявлением по поводу скандальной ситуации вокруг допинг-теста Камилы Валиевой.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. А глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал слухами информацию о якобы положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.