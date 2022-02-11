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Спорт
11 февраля 2022  08:16
Дамир Садриев

Сборную России по фигурному катанию могут лишить золотых медалей командного турнира

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Золотые медали сборной России на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут быть оспорены после решения ситуации с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Из заявления организации следует, что пересмотр результатов командного соревнования будет произведен лишь после принятия окончательного решения по делу о допинг-тесте российской фигуристки.

Ранее пресс-служба Международного агентства тестирования заявила, что допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат. 

Тутберидзе, федерация или ОКР? Кто пичкал допингом «Татарскую принцессу» и какая должна последовать реакция правоохранительных органов? Спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала оперативный материал о ситуации с допингом Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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