В Международном союзе конькобежцев отказались комментировать ситуацию с Камилой Валиевой

Международный союз конькобежцев (ИСУ) выступил с заявлением по поводу ситуации с вызвавшим сомнения допинг-тестом Камилы Валиевой.

В сообщении пресс-службы организации отмечается, что Международный союз конькобежцев не может раскрыть информацию о возможном нарушении антидопинговых правил.

«Реагируя на последние сообщения в СМИ касаемо командного турнира по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев не может раскрыть информацию о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в антидопинговом кодексе ИСУ и МОК. Следовательно, ИСУ не будет в дальнейшем комментировать ситуацию», — подчеркивается в заявлении ИСУ.

Ранее СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.

До этого сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.