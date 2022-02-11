Официально: допинг-проба Валиевой дала положительный результат

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Пресс-служба Международного агентства тестирования выступила с заявлением касательно ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой. По словам организации, образец, взятый у российской фигуристки в декабре прошлого года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

«Российское агентство РУСАДА взяло тест у спортсменки 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 8 февраля Аккредитованная лаборатория ВАДА в Стокгольме сообщила, что тест показал неблагоприятный результат на наличие запрещенного вещества триметазидин, классифицированного как гормон или модулятор метаболизма согласно списку запрещенных веществ ВАДА», – говорится в заявлении пресс-службы Международного агентства тестирования.

8 февраля Валиева была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако фигуристка подала апелляцию, после чего ее отстранение было снято. Поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпийских игр, дело не находится в юрисдикции МОК. Однако МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).



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Напомним, изначально сообщалось, что Валиева якобы сдала положительный тест на допинг. По информации Insidethegames, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Чуть позже СМИ распространили информацию, что с Камилы Валиевой снято отстранение от соревнований, а сборная России сохранит золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию.