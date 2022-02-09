Источник: Камила Валиева провалила тест на допинг

Российская фигуристка Камила Валиева, не сдала тест на допинг, сообщает Insidethegames.

По информации издания, именно результат обследования 15-летней Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения российской сборной золотыми медалями командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

«Ситуация осложняется тем, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса она является «защищенным лицом». То есть, является «спортсменкой, которая на момент нарушения антидопинговых правил: не достигла шестнадцатилетнего возраста». Поэтому Валиева не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил», - сообщает Insidethegames.

Также отмечается, Валиева будет наказана менее сурово (если ее признают виновной), чем если бы она была старше 16-ти. А вот ее тренеры и прочие представители станут предметом отдельного расследования.