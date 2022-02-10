Глава пресс-службы МОК Марк Адамс назвал слухами тему допинг-пробы Камилы Валиевой

Глава пресс-службы МОК (Международного олимпийского комитета) Марк Адамс ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

«Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи», — передаёт слова главы пресс-службы МОК «Чемпионат».

Напомним, ранее слухи о проваленном допинг-тесте Камилы Валиевой прокомментировала заслуженный тренер Росссии по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а сама 15-летняя фигуристка уже вышла на разминочный лед на тренировку в Пекине.