«Чемпионат»: С Камилы Валиевой снято отстранение, сборная России сохранит золотую медаль

Камила Валиева

Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ»

С фигуристки олимпийской сборной России Камилы Валиевой снято отстранение на соревнованиях. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Кроме того, по информации источника издания, сборная России всё же сохранит золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх. Серебро останется за командой США, а бронза — за сборной Японии.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал слухами разговоры о возможно положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Сама 15-летняя фигуристка уже вышла на разминочный лед на тренировку в Пекине.