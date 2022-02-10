news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
10 февраля 2022  10:12
Дамир Садриев

«Чемпионат»: С Камилы Валиевой снято отстранение, сборная России сохранит золотую медаль

news_top_970_100
«Чемпионат»: С Камилы Валиевой снято отстранение, сборная России сохранит золотую медаль
Камила Валиева
Фото: © Абдул Фархан / архив ИА «Татар-информ»

С фигуристки олимпийской сборной России Камилы Валиевой снято отстранение на соревнованиях. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Кроме того, по информации источника издания, сборная России всё же сохранит золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх. Серебро останется за командой США, а бронза — за сборной Японии.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс назвал слухами разговоры о возможно положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Сама 15-летняя фигуристка уже вышла на разминочный лед на тренировку в Пекине.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное