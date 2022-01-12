В трех областях Казахстана 13 января отменят режим чрезвычайного положения

В трех областях Казахстана с завтрашнего дня снимут режим чрезвычайного положения, введенный из-за массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Постановляю отменить с 07:00 (04:00 по Москве) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области», — сказано в указе главы государства.

Такое же решение принято в отношении Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В начале года жители Жанаозена и Актау вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабмин и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

После ухудшения ситуации Токаев сам возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам стран ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу, в скором времени в Казахстан были направлены миротворцы из стран ОДКБ.

Онлайн-конференция руководителей стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности для обсуждения ситуации в Казахстане прошла 10 января. На сессии Токаев заявил, что беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота и конституционный порядок в стране восстановлен. Он также поблагодарил лидеров стран ОДКБ за помощь во время беспорядков в Казахстане, отметив, что был с российским коллегой Владимиром Путиным «на постоянной связи с первых дней террористической атаки» на республику.

11 января Президент Казахстана утвердил новый состав Правительства страны, а также назначил нового Премьер-министра.