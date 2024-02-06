В Татарстане вновь ожидаются метели, снегопады с ухудшением видимости и сильный ветер

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Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами по региону, включая Казань, будет идти снег, на востоке республики — сильный (выпадет от 1 до 3 миллиметров осадков за сутки, в восточных районах — от 7 до 12 миллиметров).

Кроме того, будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с (в столице РТ — до 16 м/с). Также в Татарстане вновь разыграются метели.

Из-за метеоявлений видимость ухудшится до 500–1000 метров (в Казани — до одного-двух километров). На дорогах вероятно образование сильной гололедицы и снежных заносов.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -4 до -9 градусов, в западных районах — до -16, в столице РТ — от -13 до -15 градусов.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.

Позднее мэр Казани Ильсур Метшин констатировал, что снегопады продолжают испытывать на прочность коммунальные службы столицы республики. За последние сутки с улиц города вывезли 33 тыс. тонн снега. Из-за снегопада в вечерние часы пик в метро введут дополнительные поезда.