За последние сутки с улиц Казани вывезли 33 тысячи тонн снега

В Казани вывезли 33 тыс. тонн снега с городских улиц за последние сутки. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

«Сегодня ночью и утром работы велись на улицах Шамиля Усманова, Блюхера, Осиновской, Кулахметова, Вишневского, Чехова, Овражной, Павлюхина, Мавлютова, Граничной, Тэцевской, Сибгата Хакима, Витера, Мусина, проспектах Победы и Ямашева, а также многих других участках», - говорится в одном из сообщений.

Уточняется, что в уборке дорог было задействовано 993 единиц техники и 764 дорожных рабочих.

Напомним, по вопросам, связанным с уборкой снега, казанцы могут обратиться в «Открытую Казань» или по телефону +7(843)236 41 23 (если нужно убрать дворы). Если же жители хотят обратить внимание на улично-дорожные сети, то оставлять заявку можно через систему «Народный контроль», либо через телеграм-бота «Моя Казань» (категория «уборка снега»), а также позвонив на горячую линию районной администрации.