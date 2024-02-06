Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За последние сутки с улиц Казани вывезли 33 тысячи тонн снега
В Казани вывезли 33 тыс. тонн снега с городских улиц за последние сутки. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.
«Сегодня ночью и утром работы велись на улицах Шамиля Усманова, Блюхера, Осиновской, Кулахметова, Вишневского, Чехова, Овражной, Павлюхина, Мавлютова, Граничной, Тэцевской, Сибгата Хакима, Витера, Мусина, проспектах Победы и Ямашева, а также многих других участках», - говорится в одном из сообщений.
Уточняется, что в уборке дорог было задействовано 993 единиц техники и 764 дорожных рабочих.
Напомним, по вопросам, связанным с уборкой снега, казанцы могут обратиться в «Открытую Казань» или по телефону +7(843)236 41 23 (если нужно убрать дворы). Если же жители хотят обратить внимание на улично-дорожные сети, то оставлять заявку можно через систему «Народный контроль», либо через телеграм-бота «Моя Казань» (категория «уборка снега»), а также позвонив на горячую линию районной администрации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»