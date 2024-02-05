Метшин: План «Буран» завершился, но только буран об этом не знает

Снегопад продолжает испытывать на прочность коммунальные службы столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«План „Буран“ завершился на прошлой неделе, но только буран об этом не знает, снег продолжает идти. И на выходных, и вчера выпадали осадки достаточно активно. Конечно, это не тот шторм, который мы приняли на позапрошлой неделе, но тем не менее снег продолжает испытывать на прочность наши коммунальные службы, наших дорожников», — отметил Метшин.

Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев напомнил, что с 1 января в столице Татарстана выпало 84 миллиметра осадков — 182% от нормы. В том числе за короткий период с 17 по 22 января — 49 миллиметров, или месячная норма. За это время с дорог города вывезли 638 тыс. тонн снега — 37 тыс. тонн в сутки. Помимо этого, было использовано 12,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

С пятницы, 2 февраля, в Казани выпало 10 миллиметров осадков, или четверть месячной нормы. За три дня с улиц города было вывезено свыше 100 тыс. тонн снега, а с начала года — уже более 1,2 млн тонн.