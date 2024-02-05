На Татарстан опять обрушатся снегопады и метели с ухудшением видимости

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 6 февраля, в Татарстане как ночью, так и днем вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На западе региона во вторник будет идти сильный снег, мокрый снег. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков.

Местами по республике, включая Казань, разыграются метели и образуется гололед. Из-за метеоявлений видимость ухудшится до 500–1000 метров. При этом на дорогах вероятно образование снежных заносов.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -2 до -7 градусов, в столице РТ — от -4 до -6 градусов. В МЧС рассказали татарстанцам о мерах безопасности в непогоду.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин констатировал, что снегопады продолжают испытывать на прочность коммунальные службы столицы республики. «План „Буран“ завершился на прошлой неделе, но только буран об этом не знает <...>», — признал он.