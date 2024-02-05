Метеоролог КФУ: С начала февраля на Казань обрушилась уже треть нормы по осадкам

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В январе на Казань обрушилось почти две месячных нормы осадков, а за первые дни февраля — уже треть от привычных объемов. Об этом заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Тимур Аухадеев.

Ученый объяснил, что причиной тепла и столь обильных осадков стал атлантический циклон, проходящий севернее Татарстана. Ожидается, что он покинет республику с 8 февраля.

«Январь был богат на осадки: выпало чуть меньше двух месячных норм снега. Только начавшийся февраль дал нам треть месячной нормы, которая составляет 37 миллиметров», — объяснил Аухадеев в комментарии центру медиакоммуникаций вуза.

Специалист отметил стремительную смену климата в Казани и по всему Татарстану. Теплые зимы аномальны не только по температурам, но и количеству выпавших осадков, их характера.

«Ученые-климатологи сходятся во мнении, что скорость ветра по всей территории нашей страны убывает в связи с потеплением климата и размытием между полюсом и экватором. Меняется барический градиент и, как следствие, — средняя скорость убывает. В то же время растет неустойчивость в атмосфере. Таким образом, конвективные явления — грозы, шквалы, становятся чаще и интенсивнее», — поделился Аухадеев.

В феврале температуры тоже будут превышать климатическую норму. Тем не менее не обойдется и без резких понижений температуры, некой «нервозности» погоды.

«Февраль начался с аномального тепла — минус 3–4 градуса, что характерно для середины марта. Уже на этой неделе климат придет в норму, температура достигнет отметки минус 10–11 градусов», — добавил он.

В заключение специалист подчеркнул, что обильные снегопады, наблюдавшиеся в Татарстане в январе — это экстремальное явление. Будет снегопад и завтра — за сутки выпадет около 10 мм осадков, или четверть нормы за февраль.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в Татарстане ожидается похолодание до -20 градусов.