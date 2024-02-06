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«Метроэлектротранс»: Трамвайные пути приходится чистить многократно, их заметает снова
В столице Татарстана работники МУП «Метроэлектротранс» продолжают в усиленном круглосуточном режиме заниматься расчисткой трамвайных путей и территорий, прилегающих к станциям метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.
В частности, сотрудники путевого хозяйства «максимально эффективно» очищают 132 километра пути и 66 стрелочных переводов от снега. «По одним и тем же участкам требуется проходить многократно, так как [их] заметает снова», — подчеркнули в МУП.
Кроме того, продолжается уборка снега у 98 остановочных платформ. Пять вагонов «Снегурочек», грейдер, два фронтальных погрузчика, два самосвала и трактор-щетка выезжают по всем городским маршрутам, пояснили на предприятии.
В свою очередь работники Казанского метрополитена и управления убирают снег у вестибюлей на прилегающих к станциям территориях.
«Благодаря сплоченной работе многих структурных подразделений снег оперативно убирается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы осадки в виде снега не прекратятся. Мы продолжаем круглосуточную усиленную борьбу со снегом!» — заверили в «Метроэлектротрансе», посоветовав горожанам быть аккуратными и соблюдать правила безопасности во время метели и снегопада.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за последние сутки с улиц Казани вывезли 33 тыс. тонн снега. Из-за снегопада в вечерние часы пик в метро столицы РТ введут дополнительные поезда.
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