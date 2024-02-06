Из-за снегопада в вечерние часы пик в метро Казани введут дополнительные поезда

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Сегодня на Казань снова обрушился обильный снег. Из-за ухудшения метеоусловий метрополитен города решил вывести на линию движения дополнительные составы. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«В связи с погодными условиями и плотным пассажиропотоком в Казанском метрополитене сегодня в вечерний час пик на линию будут выведены дополнительные составы для обеспечения быстрых и комфортных перевозок», – сказано в сообщении предприятия.

Благодаря этому поезда будут двигаться с интервалом 5 минут.

Накануне Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении метеоусловий. Согласно прогнозу, на западе региона во вторник будет идти сильный снег, мокрый снег. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет от 10 до 14 миллиметров осадков. Утром «Татар-информ» сообщал, что из-за снегопада Казань вновь стоит в 9-балльных пробках.

В субботу на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.