К концу недели в Татарстане похолодает до −20, а осадки уменьшатся

Практически на протяжении всей недели в Татарстане ожидаются снег, метели. Однако с постепенным похолоданием вероятность осадков начнет снижаться, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, во вторник, 6 февраля, на территории республики ожидаются мокрый снег и снег, в западных районах сильный, до 10-14 мм за сутки. Возможны гололед, налипание мокрого снега, а также метели и снежные заносы. Ночью столбики термометров покажут от −2 до −7, а днем — от 0 до −5.

Синоптики предупреждают, что в такую погоду повышается риск сходов снега и льда с крыш и других поверхностей, и призывают к осторожности.

7 февраля ожидается небольшой и умеренный снег, местами вновь прогнозируются метели. Скорость ветра повысится до 15-18 м/с. Ночью и днем температуры воздуха будут держаться в пределах 5-10 градусов ниже нуля, а на западе могут опуститься до −15.

В первой половине ночи в четверг из-за влияния гребня антициклона осадки маловероятны, похолодает до 14-19 градусов со знаком минус, однако ближе к утру с запада на Татарстан вновь опустится непогода со снегом, метелями и сильным ветром порывами до 18 м/с. Днем прогнозируется от −7 до −12 градусов.

«В следующие 2-е суток, 9 и 10 февраля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода местами с небольшим снегом, с температурами в ночные часы от −15 до −20°, днем от −9 до −14°», — отмечается в предварительном прогнозе.