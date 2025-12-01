В Татарстане ноябрь 2025 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане ноябрь текущего, 2025 года стал самым теплым за весь период регулярных наблюдений. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В последнем месяце осени средняя температура воздуха по республике составила +2,4 градуса. На минувших выходных среднесуточные температуры и вовсе оказались на 11 градусов выше нормы.

В отдельно взятой Казани температурные рекорды были побиты 14, 18 и 29 ноября.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предположил, что погода в ноябре 2025 года побьет предыдущий температурный рекорд, который был достигнут в 2013 году.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, и в первой декаде декабря средняя температура воздуха в Татарстане будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы.

Для республики в целом климатическая норма в начале первого месяца зимы равняется -7,4 градуса, а для Казани – -6,4 градуса. Таким образом, средние температуры по региону будут чуть ниже нуля, а в его столице – чуть ниже или чуть выше нуля.

По высказанной до этого оценке синоптика Шувалова, снега придется ждать до второй декады декабря.