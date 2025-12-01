news_header_top
Общество 1 декабря 2025 14:31

29 ноября в Казани был установлен температурный рекорд, не менявшийся с 1977 года

29 ноября в Казани установили новый температурный рекорд, превзошедший показатель, державшийся почти полвека. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Согласно данным метеорологических наблюдений, максимальная температура воздуха в городе достигла значений от +5,8 до +6 градусов, что превосходит предыдущий абсолютный максимум, установленный в 1977 году и составлявший +5 градусов.

Ранее сообщалось, что морозы придут в Татарстан и центральную Россию лишь во второй половине декабря.

#гидрометцентр рт #татарстан погода #аномальная погода
