Температурный рекорд 102-летней давности побит в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана обновлен температурный рекорд 102-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Накануне, 18 ноября, столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань» поднялись до +8,9 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – до +9,6 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 18 ноября в столице РТ был зафиксирован на метеостанции «Казань-Университет» в 1923 году: тогда она достигла +8,8 градуса.

За четыре дня до этого, 14 ноября, в Казани был побит температурный рекорд 15-летней давности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ноябрь в Татарстане окажется на один градус теплее нормы.