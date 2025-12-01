Климатическая зима придет в Татарстан во второй декаде декабря – метеоролог

Фото: © «Татар-информ»

Устойчивое аномальное тепло в Казани сменится по-настоящему зимней погодой только во второй декаде декабря. Такой прогноз в разговоре с «Татар-информом» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, первая декада декабря по-прежнему будет очень тёплой. Переломный момент наступит на стыке первой и второй декад месяца.

«Только на рубеже 9-11 декабря можно ожидать переход к зимней погоде. И снег может выпасть, и температура начнет понижаться до отрицательных значений – порядка 5-10 градусов мороза», – сказал Шувалов.

При этом весь декабрь, по предварительной оценке, также ожидается теплее климатической нормы, но уже не так значительно, как ноябрь. Связано такое аномальное тепло, по словам Шувалова, с устойчивым выносом воздуха с востока Средиземноморья, Балкан и Черного моря, который затронул не только Татарстан, но и центральные регионы России.

Напомним, в понедельник в республике, в том числе в Казани, ночью потеплеет до +2 градусов, а днем – до +4 градусов, но погода будет пасмурной, хотя осадков не ожидается.