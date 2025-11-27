news_header_top
Общество 27 ноября 2025 10:00

Синоптик Шувалов: Снега придется ждать до второй декады декабря

Первая декада декабря в Татарстане будет сухой и теплой. Об этом «Татар-нформу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Декада будет с минимумом осадков, но температура по-прежнему будет превышать норму. Не так сильно, как в ноябре, но будет выше на один-три градуса. Ожидается слабый "минус" ночью и слабый "плюс" днем. В этой ситуации рассчитывать на снег не приходится. Снега придется ждать до начала-середины второй декады декабря», – заметил он.

Синоптик отметил, что в ноябре в нашем регионе снег не лег из-за очень теплой погоды. По климатическим нормам средняя температура последнего осеннего месяца составляет «минус» 2,5 градуса, но фактически она на уровне 3,2 градуса со знаком «плюс».

«За счет отсутствия осадков в первой декаде декабря ждать того, что пейзаж приобретет зимний вид, не стоит. До 10-х чисел декабря живем без снега», – подчеркнул Шувалов.

Подробнее о погоде в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

