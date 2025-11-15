Температурный рекорд 15-летней давности побит в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана обновлен температурный рекорд пятнадцатилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Накануне, 14 ноября, столбики термометров на авиационной метеостанции «Казань» поднялись до +9,6 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – до +9,7 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» – до +9,9 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 ноября в столице РТ был зафиксирован на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» в 2010 году: тогда она достигла +8,5 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за циклона среднесуточные температуры в Татарстане превысят норму на восемь-девять градусов. Сегодня в республике ожидаются штормовой ветер, дождь и мокрый снег.