Синоптик рассказал, что температурный режим в ноябре 2025 года близок к рекорду

Температурный режим ноября 2025 года почти полностью повторяет самый теплый ноябрь в истории – в 2013 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, ноябрь нынешнего года не станет самым теплым, однако разница с рекордом будет лишь в сотые доли градуса.

«Только в конце второй – в начале третьей декад декабря в центре Европейской России ожидается холодное вторжение, которое лишь вернет температурные показатели в рамки климатической нормы», – пишет Леус.