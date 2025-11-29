Синоптик рассказал, что температурный режим в ноябре 2025 года близок к рекорду
Температурный режим ноября 2025 года почти полностью повторяет самый теплый ноябрь в истории – в 2013 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, ноябрь нынешнего года не станет самым теплым, однако разница с рекордом будет лишь в сотые доли градуса.
«Только в конце второй – в начале третьей декад декабря в центре Европейской России ожидается холодное вторжение, которое лишь вернет температурные показатели в рамки климатической нормы», – пишет Леус.